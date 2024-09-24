Гуттериш: Искусственный интеллект изменит все - от образования до политики

Необходимо предпринять глобальные шаги в сфере управления искусственным интеллектом.

Необходимо выработать глобальный подход к управлению искусственным интеллектом (ИИ).

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи организации в США.

Он отметил, что развитие искусственного интеллекта является одной из основных угроз: "Искусственный интеллект изменит все вокруг нас, начиная с работы, образования, общения и заканчивая культурой и политикой. ИИ может расколоть мир на два лагеря, если не выработать глобальный подход к управлению этой новой технологией".

Генсек также подчеркнул, что другую угрозу для человечества представляет изменение климата.

"Путь, по которому мы движемся сегодня, не является устойчивым. Управление изменениями отвечает общим интересам", - добавил он.