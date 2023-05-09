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Гутерриш заявил о сохранении препятствий с экспортом по зерновой сделке

Гутерриш заявил о сохранении препятствий с экспортом по зерновой сделке ООН прилагает усилия, чтобы лучше отреагировать на проблемы России по зерновой сделке, однако косвенные препятствия с экспортом продовольствия и удобрений сохраняются.
Другие страны
9 мая 2023 г. 10:19
Гутерриш заявил о сохранении препятствий с экспортом по зерновой сделке

ООН прилагает усилия, чтобы лучше отреагировать на проблемы России по зерновой сделке, однако косвенные препятствия с экспортом продовольствия и удобрений сохраняются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Pais.

"Мы полностью вовлечены, чтобы попытаться сохранить инициативу, - заверил он. - Мы готовим встречу четырех сторон (Россия, Украина, ООН и Турция) в Стамбуле и делаем все возможное, чтобы лучше реагировать на российские проблемы".

"Правда, экспорт продовольствия и удобрений не под санкциями, но есть косвенные препятствия, которые сохраняются, и мы пытаемся их устранить, а также решить проблемы, существующие с инспекциями, которые приостановлены в Черном море, - уточнил генсек ООН. - Речь идет о том, чтобы добиться более продолжительного и совершенного продолжения инициативы".

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

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Версия на английском языке Guterres says export hurdles remain in grain deal

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