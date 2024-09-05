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Гутерриш заявил о необходимости дать Африке место постоянного члена в СБ ООН

Гутерриш заявил о необходимости дать Африке место постоянного члена в СБ ООН Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в четверг, что Африка должна войти в состав постоянных членов Совета безопасности ООН.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 14:03
Гутерриш заявил о необходимости дать Африке место постоянного члена в СБ ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в четверг, что Африка должна войти в состав постоянных членов Совета безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил на Форуме китайско-африканского сотрудничества в Пекине, в котором участвуют руководители более 50 африканских стран.

"Это возмутительно, (...) что континент Африка до сих пор не имеет постоянного места в Совете безопасности", - сказал он.

Он подчеркнул, что настало время исправить "исторические несправедливости", которые претерпел континент. В то же время он отметил, что государства региона страдают от долгов и не имеют доступа к способам облегчить долговое бремя, им не хватает ресурсов для устойчивого развития и финансирования.

Также Гутерриш указал на экономические успехи КНР, в том числе в борьбе с бедностью, и отметил, что наработанный Китаем опыт и знания могут помочь в "ключевых преобразованиях в продовольственных системах и в сфере обеспечения связи по цифровым каналам".

В настоящий момент постоянными членами СБ ООН являются РФ, США, КНР, Великобритания и Франция.

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Версия на английском языке Antonio Guterres says 'injustices' against Africa must be corrected
Версия на азербайджанском языке Quterriş: Afrikaya BMT TŞ-də daimi üzv yeri verilməsi vacibdir

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