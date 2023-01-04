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Гутерриш заявил о готовности выступить посредником по украинскому конфликту

Гутерриш заявил о готовности выступить посредником по украинскому конфликту Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступать посредником в украинском конфликте, если об этом попросят обе стороны.
Другие страны
4 января 2023 г. 23:27
Гутерриш заявил о готовности выступить посредником по украинскому конфликту

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступать посредником в украинском конфликте, если об этом попросят обе стороны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, есть ли какое-то продвижение и контакты по украинской инициативе о проведении "саммита мира" в конце февраля.

"Мы говорили об этом с генеральным секретарем перед Новым годом, когда появились новости на этот счет. Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле он мог бы сказать о любом конфликте по всему миру. Я уверен, что, когда он вернется в Нью-Йорк, он получит подробный доклад по этому вопросу", - добавил Стефан Дюжаррик.

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