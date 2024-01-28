О нас

Гутерриш заявил, что ООН принимает меры после обвинений в адрес сотрудников БАПОР

Гутерриш заявил, что ООН принимает меры после обвинений в адрес сотрудников БАПОР ООН принимает срочные меры после обвинений в связях с ХАМАС в адрес некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Другие страны
28 января 2024 г. 09:17
Гутерриш заявил, что ООН принимает меры после обвинений в адрес сотрудников БАПОР

ООН принимает срочные меры после обвинений в связях с ХАМАС в адрес некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Организация Объединенных Наций принимает срочные меры после чрезвычайно серьезных обвинений в адрес нескольких сотрудников БАПОР. Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) немедленно начало расследование", - говорится в распространенном заявлении генсека. Как отмечает Гутерриш, из 12 причастных к этому инциденту человек 1 погиб, 9 были идентифицированы и уволены.

"Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование", - подчеркнул он.

При это генсек указал, что 2 млн гражданских лиц в секторе Газа зависят от критически важной помощи со стороны БАПОР. "Хотя я понимаю их (стран, приостановивших финансирование) обеспокоенность, я сам был в ужасе от этих обвинений, я настоятельно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, хотя бы гарантировать непрерывность операций БАПОР", - отметил Гутерриш.

"Отвратительные предполагаемые действия этих сотрудников должны иметь последствия. Но десятки тысяч мужчин и женщин, которые работают в БАПОР, многие из которых находятся в наиболее опасных ситуациях для гуманитарных работников, не должны подвергаться наказанию. Острые нужды отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены", - завершил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Quterreş: “BMT-nin terror aktlarının iştirakçısı olan hər bir əməkdaşı məsuliyyətə cəlb olunacaq

Другие новости из категории

Главы МИД Таиланда и КНР подписали соглашение о безвизовом режиме между странами
Главы МИД Таиланда и КНР подписали соглашение о безвизовом режиме между странами
28 января 2024 г. 10:36
Число жертв землетрясений в Японии достигло 236
Число жертв землетрясений в Японии достигло 236
28 января 2024 г. 09:33
Спикер Джонсон: Байден должен урегулировать созданный им кризис на границе США
Спикер Джонсон: Байден должен урегулировать созданный им кризис на границе США
28 января 2024 г. 08:11
WP: Трамп в случае переизбрания может ввести пошлины в 60% на импорт из Китая
WP: Трамп в случае переизбрания может ввести пошлины в 60% на импорт из Китая
28 января 2024 г. 07:47
В Австралии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину
В Австралии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину
28 января 2024 г. 07:25
Байден заявил о прогрессе в урегулировании кризиса на южной границе США
Байден заявил о прогрессе в урегулировании кризиса на южной границе США
28 января 2024 г. 06:53
КНДР запустила несколько крылатых ракет
КНДР запустила несколько крылатых ракет
28 января 2024 г. 06:24
WSJ: Посредники разрабатывают сделку по Газе о прекращении огня на 4 месяца
WSJ: Посредники разрабатывают сделку по Газе о прекращении огня на 4 месяца
28 января 2024 г. 03:51
Ученые предупредили о риске истощения запасов грунтовых вод человечеством
Ученые предупредили о риске истощения запасов грунтовых вод человечеством
28 января 2024 г. 02:49
В Финляндии пройдут президентские выборы
В Финляндии пройдут президентские выборы
28 января 2024 г. 02:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi