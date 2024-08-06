Гутерриш заявил, что мир вновь столкнулся с угрозой применения ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мир вновь столкнулся с угрозой реального применения ядерного оружия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мир вновь столкнулся с угрозой реального применения ядерного оружия.

Как передает Report , об этом он заявил в послании по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы, которое в ходе мемориальной церемонии зачитала замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Ядерное оружие и угрозы его применения - они не только на страницах учебников по истории. Подобная повседневная риторика вновь проявляет себя на фоне ситуации в международных отношениях", - отметил Гутерриш, подчеркнув, что это реальная угроза, которая сейчас стоит перед миром.

Генсек ООН выразил уверенность в том, что единственный способ окончательно искоренить угрозу со стороны ядерного оружия - это полностью отказаться от него. "В ядерной войне не может быть победителей, и такую войну ни в коем случае нельзя начинать", - резюмировал он.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".