Гутерриш: Западу необходимо вступить в диалог с другими ведущими мировыми силами

Запад должен вести содержательный диалог с другими ведущими мировыми игроками, особенно с Китаем, чтобы сохранить свои ценности и место в меняющемся мире.

Запад должен вести содержательный диалог с другими ведущими мировыми игроками, особенно с Китаем, чтобы сохранить свои ценности и место в меняющемся мире.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в пятницу на виртуальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Западу необходимо найти способ сохранить свои ценности - ценности просвещения, рационализма, толерантности, прав человека. Но для этого Западу необходимо вступить в содержательный диалог и сотрудничество с другими ведущими игроками на глобальной арене", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что надо сделать Западу, чтобы не утратить свое положение в мире.

"Речь идет прежде всего о таком важнейшем вопросе, как отношения Китая и Запада", - добавил он.