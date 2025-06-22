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Гутерриш выступит на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Ирана

Гутерриш выступит на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Ирана Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступит с вступительным заявлением на экстренном заседании Совета Безопасности по ситуации вокруг Ирана.
Другие страны
22 июня 2025 г. 21:50
Гутерриш выступит на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступит с вступительным заявлением на экстренном заседании Совета Безопасности по ситуации вокруг Ирана.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам в офисе генсека всемирной организации.

После обращения Гутерриша участники заседания заслушают доклады его помощника по политическим вопросам Мирослава Енчи, а также главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Выступления будут посвящены последствиям ударов США по иранским ядерным объектам. Заседание будет проходить по просьбе Тегерана.

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