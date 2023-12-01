Гутерриш выразил сожаление в связи с возобновлением военных операций в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко сожалеет о возобновлении военных операций в секторе Газа и надеется, что перемирие между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС удастся возобновить.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко сожалеет о возобновлении военных операций в секторе Газа и надеется, что перемирие между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС удастся возобновить.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети "Х".

"Я глубоко сожалею, что военные операции возобновились в секторе Газа. Я все еще надеюсь, что удастся возобновить ранее установленное перемирие", - отметил он.

По его словам, возобновление боевых действий в секторе Газа лишь показывает важность установления истинного гуманитарного прекращения огня.