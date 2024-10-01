Гутерриш встретится с турецким и греческим лидерами Кипра

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш встретится с турецким и греческим лидерами острова - президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром и главой Республики Кипр Никосом Христодулидисом - для принятия мер по решению кипрской проблемы.
Как сообщает американское бюро
Встреча, как отмечается, должна пройти в штаб-квартире ООН.
"Генеральный секретарь пригласил стороны на неформальные трехсторонние переговоры для обсуждения путей продвижения в кипрском вопросе", - сообщил С.Дюжаррик.
Он отметил, что трехсторонняя встреча состоится в октябре, но точная дата еще не определена. Чиновник высоко оценил и поблагодарил лидеров обеих стран за принятие предложения Генерального секретаря о достижении соглашения.