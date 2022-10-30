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Гутерриш ведет переговоры о возвращении России к зерновому соглашению

Гутерриш ведет переговоры о возвращении России к зерновому соглашению ООН поддерживает контакты с российскими властями в связи с решением Москвы приостановить участие в реализации зерновой сделки.
Другие страны
30 октября 2022 г. 21:36
Гутерриш ведет переговоры о возвращении России к зерновому соглашению
Антониу Гутерреш

ООН поддерживает контакты с российскими властями в связи с решением Москвы приостановить участие в реализации зерновой сделки.

Об этом местному бюро Report заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Пресс-секретарь сообщил, что Антониу Гутерриш отложил свой визит на саммит Лиги арабских государств в Алжир, чтобы принять участие в усилиях по решению проблемы: "Генеральный секретарь глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией с Черноморской зерновой инициативой. Деятельность Гутерриша в этом направлении направлена ​​на возобновление и полную реализацию инициативы по облегчению экспорта продуктов питания и удобрений из Украины, а также устранение препятствий для экспорта продуктов питания и удобрений из России".

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