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Генсек ООН: Важно не допустить раскола мира на две части

Генсек ООН: Важно не допустить раскола мира на две части Мир не должен быть расколот на две части, членам международного сообщества следует создавать возможности для переговоров.
Другие страны
20 мая 2023 г. 17:10
Генсек ООН: Важно не допустить раскола мира на две части

Мир не должен быть расколот на две части, членам международного сообщества следует создавать возможности для переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью японскому агентству Kyodo.

"Я верю, что очень важно не допустить раскола мира на две части. Создание возможностей для серьезных переговоров имеет огромное значение", - подчеркнул генсек ООН. При этом он отметил, что "не видит перспектив для немедленного достижения мира" в вопросе войны в Украине.

Гутерриш также заявил, что считает возможным построение мира без ядерного оружия, назвав при этом "совершенно недопустимой" ядерную программу КНДР.

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