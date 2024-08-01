Гутерриш в ходе разговора с Кани выразил обеспокоенность ситуацией в регионе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани выразил обеспокоенность ситуацией в регионе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани выразил обеспокоенность ситуацией в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Сегодня генеральный секретарь поговорил по телефону с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. Генеральный секретарь выразил свою глубокую обеспокоенность ситуацией в регионе. Он вновь призвал все стороны к работе над деэскалацией", - сказал он.

Отмечается, что стороны также обсудили положение дел в Йемене, в частности ситуацию с удерживаемыми там под стражей сотрудниками структур ООН.