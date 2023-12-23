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Гутерриш: В Газе за 75 дней конфликта погибли 136 сотрудников ООН

Гутерриш: В Газе за 75 дней конфликта погибли 136 сотрудников ООН В секторе Газа за 75 дней конфликта погибли 136 сотрудников всемирной организации.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 05:47
Гутерриш: В Газе за 75 дней конфликта погибли 136 сотрудников ООН

В секторе Газа за 75 дней конфликта погибли 136 сотрудников всемирной организации.

Как передает Report, об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"136 наших коллег в секторе Газа были убиты за 75 дней. Такого мы никогда не видели в истории ООН. Большинство наших сотрудников были вынуждены покинуть свои дома. Я отдаю дань уважения им и тысячам сотрудников гуманитарных организаций, рискующих своими жизнями, поддерживая мирных жителей в секторе Газа", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada BMT-nin 136 əməkdaşı həlak olub

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