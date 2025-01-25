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Гутерриш требует освободить семь удерживаемых хуситами сотрудников ООН

Гутерриш требует освободить семь удерживаемых хуситами сотрудников ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал освободить семь членов организации, удерживаемых хуситами в Йемене.
Другие страны
25 января 2025 г. 19:38
Гутерриш требует освободить семь удерживаемых хуситами сотрудников ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал освободить семь членов организации, удерживаемых хуситами в Йемене.

Как сообщает Report, об этом генсек написал в соцсети X.

"Я требую немедленного и безоговорочного освобождения 7 сотрудников ООН, удерживаемых хуситами со вчерашнего дня в Йемене, а также тех, кто был задержан ранее", - заявил он.

Гутерриш отметил, что сотрудники ООН, выполняющие свою работу, не должны подвергаться аресту и задержанию.

Отметим, что повстанцы-хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене 24 января задержали нескольких сотрудников ООН в стране.

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