Гутерриш требует освободить семь удерживаемых хуситами сотрудников ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал освободить семь членов организации, удерживаемых хуситами в Йемене.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал освободить семь членов организации, удерживаемых хуситами в Йемене.

Как сообщает Report , об этом генсек написал в соцсети X.

"Я требую немедленного и безоговорочного освобождения 7 сотрудников ООН, удерживаемых хуситами со вчерашнего дня в Йемене, а также тех, кто был задержан ранее", - заявил он.

Гутерриш отметил, что сотрудники ООН, выполняющие свою работу, не должны подвергаться аресту и задержанию.

Отметим, что повстанцы-хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене 24 января задержали нескольких сотрудников ООН в стране.