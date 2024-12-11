Гутерриш: Страны Африки скоро станут постоянными членами СБ ООН

Страны Африки вскоре войдут в состав Совета Безопасности (СБ) ООН в качестве постоянных членов.

Страны Африки вскоре войдут в состав Совета Безопасности (СБ) ООН в качестве постоянных членов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Наиболее серьезные препятствия на пути вхождения стран Африки в состав СБ ООН преодолены. Достигнут консенсус, согласно которому две страны Африки станут постоянными членами Совбеза. Я уверен, что не закончу свой мандат на посту генсека ООН без того, чтобы не увидеть страны Африки в качестве постоянных членов СБ ООН", - сказал он.

Гутерриш добавил, что влияние глобального Юга на работу ООН сейчас является решающим.

"Страны глобального Юга представляют большинство мирового сообщества. Они оказывают самое решающее влияние на работу ООН", - заявил генсек ООН.

Отметим, что Гутерриш посещает с визитом страны на юге Африки. В ближайший четверг он примет участие в торжественных мероприятиях в Лесото.