Гутерриш следит за встречей Трампа с Зеленским и европейцами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пристально следит за намеченной встречей в Белом доме президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами некоторых стран Европы.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН, очевидно, крайне пристально следит за дискуссиями в Вашингтоне", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Сегодня состоится встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне. Ко встрече присоединяться президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Встреча в Вашингтоне будет посвящена, среди прочего, обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины.