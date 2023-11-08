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Гутерриш считает преждевременными разговоры о миротворцах ООН в Газе

Гутерриш считает преждевременными разговоры о миротворцах ООН в Газе Рассуждать о возможности введения миротворческих сил ООН в сектор Газа преждевременно.
Другие страны
8 ноября 2023 г. 22:27
Гутерриш считает преждевременными разговоры о миротворцах ООН в Газе

"Рассуждать о возможности введения миротворческих сил ООН в сектор Газа преждевременно".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Это не обсуждалось, - ответил он на вопрос о том, обсуждал ли он с властями Израиля возможность ввода миротворцев в Газу. - Я полагаю, что преждевременно вести какие-либо разговоры подобного рода".

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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