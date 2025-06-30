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Гутерриш считает полезным ограничить право вето в Совбезе ООН

Гутерриш считает полезным ограничить право вето в Совбезе ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что было бы полезным ограничить право вето в Совете безопасности (СБ) всемирной организации.
Другие страны
30 июня 2025 г. 13:12
Гутерриш считает полезным ограничить право вето в Совбезе ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что было бы полезным ограничить право вето в Совете безопасности (СБ) всемирной организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью испанской телекомпании TVE.

"ООН - это очень широкая группа, - сказал он . - И есть фундаментальная проблема, которой является Совет безопасности".

По мнению генсека, СБ "не имеет легитимности представлять сегодняшний мир".

Как считает Гутерриш, следует расширить число постоянных и непостоянных членов Совета. "На мой взгляд, было бы полезно ограничить право вето в некоторых обстоятельствах, которые абсолютно недопустимы, например, риск геноцида", - добавил он.

При этом генсек добавил, что такие реформы сложно реализовать и что у СБ ООН есть "проблема с эффективностью".

В СБ ООН входят 10 непостоянных членов, каждый год в рамках ротации меняются по пять государств. В отличие от "пятерки" постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), они не обладают правом вето.

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