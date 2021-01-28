Гутерриш: Саммит СБ ООН может помочь наладить отношения между странами

Саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН мог бы помочь в исправлении отношений между ведущими державами, которые в последнее время были недееспособны

Саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (России, США, Франции, Великобритании и Китая) мог бы помочь в исправлении отношений между ведущими державами, которые в последнее время были недееспособны.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

"Я думаю, что отношения между ведущими мировыми державами были недееспособны. Очень важно, чтобы эти отношения лучше функционировали, от этого выиграют все, - сказал он. - Поэтому мы с самыми позитивными ожиданиями смотрим на инициативу саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН".

При этом генсек подчеркнул, что "раскол между супердержавами раскручивает центробежные силы, ведущие к подрыву мира в различных регионах".