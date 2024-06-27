Гутерриш: Реформа СБ ООН должна начаться с предоставления Африке места постоянного члена

Реформирование Совета Безопасности (СБ) ООН должно начаться с выделения места постоянного члена Африке.

Реформирование Совета Безопасности (СБ) ООН должно начаться с выделения места постоянного члена Африке.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью ТАСС.

"В Совете Безопасности нет ни одного постоянного члена от Африки. Безусловно, будет очень сложно это изменить, однако мы должны начать с чего-то, по чему можно достичь консенсуса. И сегодня, исходя из того, что я слышу от пяти постоянных членов Совета Безопасности, я верю, что консенсуса можно достичь. Первым шагом должно стать предоставление, по крайней мере, одного места постоянного члена Совета Безопасности для Африки", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что на протяжении долгого времени вопрос реформирования Совета Безопасности ООН был табу. "Очевидно, что в Совете Безопасности должно быть больше развивающихся стран, что означает расширение Совета Безопасности", - резюмировал генсек.