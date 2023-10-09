Гутерриш проведет контакты с Нетаньяху и Аббасом по Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен в ближайшее время провести телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом по ситуации вокруг сектора Газа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен в ближайшее время провести телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом по ситуации вокруг сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь провел разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, ожидает разговора с премьер-министром Нетаньяху. Сегодня он также проведет телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом", - сказал он.