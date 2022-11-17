Гутерриш призвал выделить $100 млрд для борьбы с потеплением

Развивающиеся страны нуждаются в $100 млрд для решения вопросов, связанных с изменениями климата.
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"Участники конференции должны срочно заняться финансовыми вопросами. Это означает выделение $100 млрд для финансирования климатической повестки в развивающихся странах. Это означает прояснение того, как будет предоставляться повышенное финансирование, для чего нужна надежная дорожная карта. И это также означает общее решение о реформировании многосторонних банков развития и международных финансовых институтов", - сказал он.
Гутерриш подчеркнул, что намерен добиваться достижения цели Парижской конференции по климату об ограничении глобального повышения температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия к 2030 году.
"Для этого мы должны ясно обозначить нашу приверженность этой задаче в итоговых решениях конференции COP-27. Расширение использования ископаемых видов топлива угрожает всему человечеству. Если мы надеемся ограничиться повышением температуры только на 1,5 градуса, необходимо резко сократить уровень выбросов парниковых газов", - добавил он.