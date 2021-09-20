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Генсек ООН призвал вакцинировать от коронавируса 70% жителей Земли к середине 2022 года

Генсек ООН призвал вакцинировать от коронавируса 70% жителей Земли к середине 2022 года Вакцинация населения Земли от коронавируса должна достичь уровня в 70% к середине 2022 года.
Другие страны
20 сентября 2021 г. 17:06
Генсек ООН призвал вакцинировать от коронавируса 70% жителей Земли к середине 2022 года

Вакцинация населения Земли от коронавируса должна достичь уровня в 70% к середине 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким призывом к мировому сообществу обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на мероприятии в поддержку целей устойчивого развития в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нам нужно положить конец пандемии. Наш ответ был слишком медленным и неравномерным. Я призываю мир мобилизоваться для выполнения глобального плана по вакцинации, в рамках которого будет удвоено производство вакцин, чтобы вакцинировать 70% мирового населения к середине следующего года", - сказал он.

Ранее Гутерриш неоднократно подвергал критике неравномерность в темпах вакцинации, когда в развитых странах доля привитых составляет уже более половины населения, в то время как, например, в некоторых странах Африки она не достигла еще и 10%.

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