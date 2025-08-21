О нас

Гутерриш призвал США и Венесуэлу к сдержанности

Гутерриш призвал США и Венесуэлу к сдержанности Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пристально следит за ситуацией с патрулированием американскими боевыми кораблями акватории Карибского моря около побережья Венесуэлы и призывает обе страны проявлять сдержанность.
Другие страны
21 августа 2025 г. 23:10
Гутерриш призвал США и Венесуэлу к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пристально следит за ситуацией с патрулированием американскими боевыми кораблями акватории Карибского моря около побережья Венесуэлы и призывает обе страны проявлять сдержанность.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Даньела Гросс де Альмейда.

"Генеральный секретарь ООН пристально следит за развитием событий в Карибском бассейне, касающихся отношений между Венесуэлой и США. Он призывает оба правительства к снижению напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию разногласий мирными средствами", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10
Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВозбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
18 августа 2025 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi