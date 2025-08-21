Гутерриш призвал США и Венесуэлу к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пристально следит за ситуацией с патрулированием американскими боевыми кораблями акватории Карибского моря около побережья Венесуэлы и призывает обе страны проявлять сдержанность.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Даньела Гросс де Альмейда.

"Генеральный секретарь ООН пристально следит за развитием событий в Карибском бассейне, касающихся отношений между Венесуэлой и США. Он призывает оба правительства к снижению напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию разногласий мирными средствами", - сказала она.