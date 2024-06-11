О нас

Гутерриш призвал реализовать план Байдена по урегулированию конфликта в Газе

Гутерриш призвал реализовать план Байдена по урегулированию конфликта в Газе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Газе реализовать план его урегулирования, предложенный президентом США Джо Байденом.
Другие страны
11 июня 2024 г. 17:05
Гутерриш призвал реализовать план Байдена по урегулированию конфликта в Газе
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Газе реализовать план его урегулирования, предложенный президентом США Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Гутерриш в ходе выступления на международной конференции высокого уровня в Иордании.

"Я приветствую мирную инициативу, недавно озвученную президентом Байденом, и призываю все стороны воспользоваться этой возможностью и прийти к соглашению", - заявил он.

Генсек ООН также выразил благодарность властям Египта и Иордании за их усилия по прекращению конфликта в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинском движением ХАМАС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi