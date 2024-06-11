Гутерриш призвал реализовать план Байдена по урегулированию конфликта в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Газе реализовать план его урегулирования, предложенный президентом США Джо Байденом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Газе реализовать план его урегулирования, предложенный президентом США Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Гутерриш в ходе выступления на международной конференции высокого уровня в Иордании.

"Я приветствую мирную инициативу, недавно озвученную президентом Байденом, и призываю все стороны воспользоваться этой возможностью и прийти к соглашению", - заявил он.

Генсек ООН также выразил благодарность властям Египта и Иордании за их усилия по прекращению конфликта в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинском движением ХАМАС.