Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить бомбардировки в Йемене. Он обратился к конфликтующим сторонам с призывом прекратить столкновения, чтобы позволить оказать гуманитарную помощь населению.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь призывает все стороны конфликта прекратить все воздушные и наземные рейды», — говорится в заявлении.

В ООН также призвали стороны начать диалог со всемирной организацией, а также указали на невозможность военного разрешения конфликта.