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Гутерриш призвал наказать виновных в гибели сотрудников ООН в Судане

Гутерриш призвал наказать виновных в гибели сотрудников ООН в Судане Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал наказать виновных в гибели подчиненных во время боевых действий в Судане армией и силами быстрого реагирования.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 01:46
Гутерриш призвал наказать виновных в гибели сотрудников ООН в Судане
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал наказать виновных в гибели подчиненных во время боевых действий в Судане армией и силами быстрого реагирования.

Как передает Report, об этом глава международной организации написал в Twitter.

"Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе трех наших коллег, погибших во время выполнения работы. Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН погибли в ходе боестолкновений между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназ).

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Версия на азербайджанском языке Quterreş Sudanda BMT nümayəndələrinin ölümündə günahkar şəxsləri cəzalandırmağa çağırıb

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