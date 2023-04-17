Гутерриш призвал наказать виновных в гибели сотрудников ООН в Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал наказать виновных в гибели подчиненных во время боевых действий в Судане армией и силами быстрого реагирования.
Как передает
"Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе трех наших коллег, погибших во время выполнения работы. Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, что трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН погибли в ходе боестолкновений между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназ).