Гутерреш призвал лидеров Кыргызстана и Таджикистана к диалогу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Кыргызстана и Таджикистана вступить в диалог по установлению долгосрочного режима прекращения огня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Кыргызстана и Таджикистана вступить в диалог по установлению долгосрочного режима прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении генсека организации, распространенном его официальным представителем Стефаном Дюжарриком.

"Организация Объединенных Наций готова способствовать урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе в случае обращения сторон и призывает власти двух стран работать над установлением режима прекращения огня", - говорится в документе.

Отмечается, что организация готова помочь в поиске устойчивого решения пограничных разногласий.