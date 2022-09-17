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Гутерреш призвал лидеров Кыргызстана и Таджикистана к диалогу

Гутерреш призвал лидеров Кыргызстана и Таджикистана к диалогу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Кыргызстана и Таджикистана вступить в диалог по установлению долгосрочного режима прекращения огня.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 20:17
Гутерреш призвал лидеров Кыргызстана и Таджикистана к диалогу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Кыргызстана и Таджикистана вступить в диалог по установлению долгосрочного режима прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении генсека организации, распространенном его официальным представителем Стефаном Дюжарриком.

"Организация Объединенных Наций готова способствовать урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе в случае обращения сторон и призывает власти двух стран работать над установлением режима прекращения огня", - говорится в документе.

Отмечается, что организация готова помочь в поиске устойчивого решения пограничных разногласий.

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Версия на азербайджанском языке Quterreş Qırğızıstan və Tacikistan liderlərini dialoqa çağırıb

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