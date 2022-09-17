Гутерреш призвал лидеров Кыргызстана и Таджикистана к диалогу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Кыргызстана и Таджикистана вступить в диалог по установлению долгосрочного режима прекращения огня.
Как передает
"Организация Объединенных Наций готова способствовать урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе в случае обращения сторон и призывает власти двух стран работать над установлением режима прекращения огня", - говорится в документе.
Отмечается, что организация готова помочь в поиске устойчивого решения пограничных разногласий.