Гутерриш призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям.

Как передает Report, об этом он заявил на открытии третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Я обратился к народам с двумя призывами о немедленном и безоговорочном освобождении заложников и предоставлении доступа к гуманитарной помощи <...>. Я призываю к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям, чтобы дать достаточно времени и пространства для реализации моих призывов и облегчения человеческих страданий", - сказал Гутерриш.

По его словам, обида Палестины в связи с годами израильской оккупации не может служить оправданием для нападений движения ХАМАС, а действия ХАМАС в свою очередь не оправдывают коллективное наказание палестинцев Израилем.