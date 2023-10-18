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Гутерриш призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям

Гутерриш призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям.
Другие страны
18 октября 2023 г. 09:49
Гутерриш призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям.

Как передает Report, об этом он заявил на открытии третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Я обратился к народам с двумя призывами о немедленном и безоговорочном освобождении заложников и предоставлении доступа к гуманитарной помощи <...>. Я призываю к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям, чтобы дать достаточно времени и пространства для реализации моих призывов и облегчения человеческих страданий", - сказал Гутерриш.

По его словам, обида Палестины в связи с годами израильской оккупации не может служить оправданием для нападений движения ХАМАС, а действия ХАМАС в свою очередь не оправдывают коллективное наказание палестинцев Израилем.

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