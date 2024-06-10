Гутерриш призвал к немедленному и устойчивому прекращению огня в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному и устойчивому прекращению огня в секторе Газа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному и устойчивому прекращению огня в секторе Газа.

Как сообщает корреспондент американского бюро Report , об этом заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге.

По его словам, генсек осудил убийство сотен палестинцев в ходе операции, проведенной Израилем в целях спасения заложников.

"Мы продолжаем призывать к немедленному освобождению всех заложников без предусловий. Мы осуждаем убийства и ранения сотен палестинских мирных жителей во время операций. Любая гибель людей в регионе является трагедией. Каждый имеет обязательства по международному праву и должен их соблюдать. Конфликт в секторе Газа должен быть остановлен, заложники освобождены, и в регионе должно быть установлено устойчивое прекращение огня", - заявил С.Дюжаррик.

Ранее в Минздраве палестинского анклава сообщали, что в результате израильской операции по освобождению четырех заложников, проводившейся в центре лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, погибли 274 палестинца.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.