О нас

Гутерриш призвал к немедленному и устойчивому прекращению огня в Газе

Гутерриш призвал к немедленному и устойчивому прекращению огня в Газе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному и устойчивому прекращению огня в секторе Газа.
Другие страны
10 июня 2024 г. 23:00
Гутерриш призвал к немедленному и устойчивому прекращению огня в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному и устойчивому прекращению огня в секторе Газа.

Как сообщает корреспондент американского бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге.

По его словам, генсек осудил убийство сотен палестинцев в ходе операции, проведенной Израилем в целях спасения заложников.

"Мы продолжаем призывать к немедленному освобождению всех заложников без предусловий. Мы осуждаем убийства и ранения сотен палестинских мирных жителей во время операций. Любая гибель людей в регионе является трагедией. Каждый имеет обязательства по международному праву и должен их соблюдать. Конфликт в секторе Газа должен быть остановлен, заложники освобождены, и в регионе должно быть установлено устойчивое прекращение огня", - заявил С.Дюжаррик.

Ранее в Минздраве палестинского анклава сообщали, что в результате израильской операции по освобождению четырех заложников, проводившейся в центре лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, погибли 274 палестинца.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Quterreş Qəzzada təcili və davamlı atəşkəsə çağırıb

Самое читаемое

СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Дашкесане, Гёйгёлё и Гедабее выпал град
В Дашкесане, Гёйгёлё и Гедабее выпал град
8 июня 2024 г. 16:48
288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане
288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане
7 июня 2024 г. 22:59
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
10 июня 2024 г. 17:12
В Украине заявили о поражении новейшего российского истребителя Су-57
В Украине заявили о поражении новейшего российского истребителя Су-57
9 июня 2024 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi