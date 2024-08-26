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Гутерриш призвал Израиль и "Хезболлах" к деэскалации ситуации

Гутерриш призвал Израиль и "Хезболлах" к деэскалации ситуации Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к деэскалации ситуации в свете обмена ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".
Другие страны
26 августа 2024 г. 02:16
Гутерриш призвал Израиль и Хезболлах к деэскалации ситуации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к деэскалации ситуации в свете обмена ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен значительным ростом числа перестрелок через "голубую линию". Эти действия подвергают риску как ливанское, так и израильское население, а также угрожают региональной безопасности и стабильности", - заявил он.

Также Гутерриш призвал к "немедленной деэскалации" и к тому, чтобы стороны "срочно и немедленно вернулись к прекращению боевых действий".

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в ночь на воскресенье, когда истребители ВС Израиля атаковали на территории Ливана объекты "Хезболлах" в связи с подготовкой движением ракетного удара по израильской территории. Со своей стороны "Хезболлах" сообщило о запуске более 320 ракет по Израилю, назвав это первоначальным ответом на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра. Позже движение заявило о завершении первого этапа операции.

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