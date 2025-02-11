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Гутерриш призвал ХАМАС и Израиль выполнить договоренности для сохранения перемирия в Газе

Гутерриш призвал ХАМАС и Израиль выполнить договоренности для сохранения перемирия в Газе Обязанность всех имеющих отношение к ситуации в секторе Газе сторон - это не дать возобновиться боевым действиям в анклаве.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 17:00
Гутерриш призвал ХАМАС и Израиль выполнить договоренности для сохранения перемирия в Газе

Обязанность всех имеющих отношение к ситуации в секторе Газе сторон - это не дать возобновиться боевым действиям в анклаве.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы должны любой ценой избежать возобновления боевых действий в секторе Газа, которые приведут к огромной трагедии. Призываю ХАМАС осуществить запланированное на субботу освобождение заложников", - отметил генсек.

Гутерриш добавил, что Израиль и ХАМАС должны придерживаться своих обязательств, предусмотренных условиями соглашения о прекращении огня, возобновить переговоры в Дохе о второй фазе перемирия.

Перемирие в секторе Газа действует с 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом ХАМАС должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi HƏMAS və İsraili atəşkəsi qorumağa çağırıb

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