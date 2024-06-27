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Гутерриш: Право вето в ООН не исчезнет ни при каких обстоятельствах

Гутерриш: Право вето в ООН не исчезнет ни при каких обстоятельствах Механизм права вето в ООН не исчезнет ни при каких обстоятельствах.
Другие страны
27 июня 2024 г. 18:20
Гутерриш: Право вето в ООН не исчезнет ни при каких обстоятельствах

Механизм права вето в ООН не исчезнет ни при каких обстоятельствах.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявил в интервью ТАСС.

"Еще есть очень сложный вопрос вето. Механизм права вето не исчезнет ни при каких обстоятельствах, однако есть некоторый прогресс в отношениях между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей", - отметил он.

"При наложении вето Генеральная Ассамблея получает разъяснения от Совета Безопасности. Полагаю, что есть аспекты в методах работы Совета Безопасности, которые можно улучшить. Помимо этого, важно повысить эффективность и укрепить легитимность Совета Безопасности, так как ООН в целом как организация платит высокую цену, когда Совет Безопасности не может решить проблему", - добавил генсек.

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