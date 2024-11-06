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Гутерриш поздравил Трампа с победой на выборах в США

Гутерриш поздравил Трампа с победой на выборах в США Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил надежду на конструктивную работу с новой администрацией.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 18:50
Гутерриш поздравил Трампа с победой на выборах в США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил надежду на конструктивную работу с новой администрацией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном его пресс-службой.

"Я поздравляю избранного президента Дональда Трампа и подтверждаю мою веру, что сотрудничество между США и ООН является краеугольным камнем международных отношений. ООН готова конструктивно работать с новой администрацией для ответа на те серьезные вызовы, с которыми сталкивается наш мир", - говорится в сообщении.

Глава всемирной организации также поблагодарил американский народ за активное участие в демократическом процессе.

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Версия на азербайджанском языке Quterreş Trampı seçkilərdəki qələbəsi münasibətilə təbrik edib

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