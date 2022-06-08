Гутерриш: Последствия войны в Украине для мира ухудшаются

«Последствия войны в Украине могут увеличить число людей, страдающих от недоедания, до 47 миллионов к 2022 году».

"Последствия войны в Украине могут увеличить число людей, страдающих от недоедания, до 47 миллионов к 2022 году".

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он сказал, что, согласно отчету Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединенных Наций влияние войны на продовольственную безопасность, энергию и финансы носит системный характер.

По его словам, через три месяца после нападения России на Украину мир столкнулся с новой реальностью, и нынешний кризис затронет все страны: "Число людей, остро лишенных еды, за последние годы удвоилось. Трое из пяти работающих в мире зарабатывают меньше, чем до пандемии. Война грозит невиданной волной голода и нищеты, создавая социальный и экономический хаос. Цены на продукты питания почти достигли рекордного уровня. Цены на удобрения выросли более чем в два раза".

Гуттереш отметил, что рост цен на энергоносители привел к нехватке топлива во многих частях мира.

Генсек подчеркнул, что единственный способ предотвратить сложившуюся ситуацию - прекратить вмешательство России в Украине, найти политическое решение вопроса в соответствии с международным правом и Уставом ООН.