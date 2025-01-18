Гутерриш пообещал добиться вывода израильских войск с юга Ливана к 27 января

Вывод израильских войск и размещение на совместной границе ливанской армии позволит открыть новую страницу мира.

Вывод израильских войск и размещение на совместной границе ливанской армии позволит открыть новую страницу мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, который провел в Бейруте переговоры с президентом республики Джозефом Ауном.

"Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасный вывод израильских войск из Южного Ливана к 27 января - в срок, предусмотренный соглашением о перемирии", - указал Гутерриш, выразив готовность мобилизовать международное сообщество "на оказание всех форм поддержки Ливану".

Генсек ООН сообщил, что поздравил президента Ауна с избранием на пост главы республики и выразил солидарность "с сильно пострадавшим народом Ливана". По его словам, "будущее правительство республики имеет уникальный шанс укрепить государственные институты и заняться возрождением страны".

"Я знаю, что ливанцы обладают исключительным динамизмом, огромной стойкостью и большим мужеством, и верю, что они снова смогут превратить Ливан в жизненно важный центр Ближнего Востока", - подчеркнул он.