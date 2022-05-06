Гутерриш получил поддержку всего СБ ООН в усилиях по урегулированию в Украине

Принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН по Украине стало выражением поддержки всего совета усилиям генерального секретаря Анттониу Гутерриша по достижению мирного урегулирования.

Принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН по Украине стало выражением поддержки всего совета усилиям генерального секретаря Анттониу Гутерриша по достижению мирного урегулирования.

Как передает Report, об этом заявила постоянный представитель Норвегии при Совете Безопасности ООН Мона Юуль.

"Важно, что у генерального секретаря ООН есть полная поддержка Совета Безопасности в его усилиях по достижению мирного урегулирования войны на Украине", - сказала она.

На прошлой неделе Гутерриш посетил Москву и Киев. Ранее он предлагал свои посреднические услуги для урегулирования конфликта. Норвегия вместе с Мексикой выступили соавторами заявления.