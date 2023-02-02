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Гутерриш пока не планирует посещать Украину

Гутерриш пока не планирует посещать Украину Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не собирается посещать Украину.
Другие страны
2 февраля 2023 г. 22:52
Гутерриш пока не планирует посещать Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не собирается посещать Украину.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Флоренсиа Сото Ниньо.

"В настоящее время у нас нет никаких объявлений о планах поездок", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности визита Гутерриша в Украину в преддверии годовщины начала войны.

Зампредставителя генсека добавила, что он выступит в феврале на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном ситуации в Украине.

Как ожидается, 24 февраля Совет Безопасности ООН проведет на министерском уровне обсуждение ситуации в Украине. За день до этого планируется заседание Генеральной Ассамблеи по этой же теме.

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