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Генсек ООН назвал неприемлемым отказ Нетаньяху от идеи палестинского государства

Генсек ООН назвал неприемлемым отказ Нетаньяху от идеи палестинского государства Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье назвал неприемлемым отказ израильского премьера Биньямина Нетаньяху от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства.
Другие страны
21 января 2024 г. 18:01
Генсек ООН назвал неприемлемым отказ Нетаньяху от идеи палестинского государства

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье назвал неприемлемым отказ израильского премьера Биньямина Нетаньяху от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства.

Как передает Report, об этом генсек написал в соцсети X.

"Отказ принять концепцию о двух государствах для израильтян и палестинцев и отказ в праве на государство для палестинского народа, является неприемлемым", - говорится в публикации.

Гутерриш подчеркнул, что "право палестинского народа на построение своего государства должно быть признано всеми".

Ранее с аналогичной позицией выступил министр обороны Британии Грант Шэппс. Он заявил, что Великобритания поддерживает решение о сосуществовании израильского и палестинского государств и разочарована высказыванием Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания израильской военной операции в Газе.

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Версия на азербайджанском языке Quterreş Netanyahunun Fələstin dövləti ideyasını rədd etməsini qəbuledilməz adlandırıb

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