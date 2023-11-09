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Гутерриш отметил важность создания условий, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Гутерриш отметил важность создания условий, чтобы Иран не получил ядерное оружие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что для того, чтобы Иран не обладал ядерным оружием, надо создать соответствующие условия.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 00:14
Гутерриш отметил важность создания условий, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что для того, чтобы Иран не обладал ядерным оружием, надо создать соответствующие условия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Я полагаю, было бы очень важно создать условия, при которых Иран не будет обладать ядерным оружием", - сказал он.

Гутерриш добавил, что считает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе "был очень важным дипломатическим достижением" и сожалеет, что переговоры по возобновлению этого соглашения были прерваны.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

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Версия на азербайджанском языке Quterreş: İranın nüvə silahına sahib olmaması üçün müvafiq şərait yaradılmalıdır

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