Гутерриш: Отказ от двухгосударственного решения продлит конфликт в Газе

Нежелание ряда стран признавать необходимость двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта продлит его на неопределенный срок.

Нежелание ряда стран признавать необходимость двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта продлит его на неопределенный срок.

Как передает Report , об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите Движения неприсоединения в столице Уганды Кампале.

"Нежелание признавать двухгосударственное решение для Израиля и Палестины, а также отказ признавать право палестинцев на государственность неприемлемы. Это на неопределенный срок продлит конфликт, который превратился в главную угрозу для глобального мира и безопасности. Это также усугубит поляризацию и воодушевит экстремистов", - сказал он.

Глава всемирной организации убежден, что право палестинцев на построение собственного государства должно быть признано всеми.