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Гутерриш: Отказ от двухгосударственного решения продлит конфликт в Газе

Гутерриш: Отказ от двухгосударственного решения продлит конфликт в Газе Нежелание ряда стран признавать необходимость двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта продлит его на неопределенный срок.
Другие страны
20 января 2024 г. 21:46
Гутерриш: Отказ от двухгосударственного решения продлит конфликт в Газе
Антониу Гутерриш

Нежелание ряда стран признавать необходимость двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта продлит его на неопределенный срок.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите Движения неприсоединения в столице Уганды Кампале.

"Нежелание признавать двухгосударственное решение для Израиля и Палестины, а также отказ признавать право палестинцев на государственность неприемлемы. Это на неопределенный срок продлит конфликт, который превратился в главную угрозу для глобального мира и безопасности. Это также усугубит поляризацию и воодушевит экстремистов", - сказал он.

Глава всемирной организации убежден, что право палестинцев на построение собственного государства должно быть признано всеми.

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