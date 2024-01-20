Гутерриш: Отказ от двухгосударственного решения продлит конфликт в Газе

Нежелание ряда стран признавать необходимость двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта продлит его на неопределенный срок.
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"Нежелание признавать двухгосударственное решение для Израиля и Палестины, а также отказ признавать право палестинцев на государственность неприемлемы. Это на неопределенный срок продлит конфликт, который превратился в главную угрозу для глобального мира и безопасности. Это также усугубит поляризацию и воодушевит экстремистов", - сказал он.
Глава всемирной организации убежден, что право палестинцев на построение собственного государства должно быть признано всеми.