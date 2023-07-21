Гутерриш осудил атаки России на украинские порты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает атаки России на украинские порты, они наносят ущерб гражданской инфраструктуре и нарушают международное гуманитарное право.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает атаки России на украинские порты, они наносят ущерб гражданской инфраструктуре и нарушают международное гуманитарное право.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

По его словам, эти атаки противоречат обязательствам России по Меморандуму о взаимопонимании с ООН.

"Россия подписала соглашение с ООН об облегчении беспрепятственного экспорта продуктов питания, подсолнечного масла и удобрений из черноморских портов, находящихся под контролем Украины. Сегодня условия этого соглашения не соблюдаются. Эти атаки имеют последствия и за пределами Украины.

Мы уже видим негативное влияние этого на цены пшеницы и кукурузы на мировом рынке. Генеральный секретарь также напоминает, что уничтожение гражданской инфраструктуры является нарушением международного гуманитарного права и это неприемлемо", - подчеркнул С.Дюжаррик.

Отметим, что 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.

Срок соглашения, который ранее несколько раз продлевался, истек 17 июля, однако российские официальные лица выступили против его очередного продления.