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Гутерриш осудил атаки России на украинские порты

Гутерриш осудил атаки России на украинские порты Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает атаки России на украинские порты, они наносят ущерб гражданской инфраструктуре и нарушают международное гуманитарное право.
Другие страны
21 июля 2023 г. 01:27
Гутерриш осудил атаки России на украинские порты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает атаки России на украинские порты, они наносят ущерб гражданской инфраструктуре и нарушают международное гуманитарное право.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

По его словам, эти атаки противоречат обязательствам России по Меморандуму о взаимопонимании с ООН.

"Россия подписала соглашение с ООН об облегчении беспрепятственного экспорта продуктов питания, подсолнечного масла и удобрений из черноморских портов, находящихся под контролем Украины. Сегодня условия этого соглашения не соблюдаются. Эти атаки имеют последствия и за пределами Украины.

Мы уже видим негативное влияние этого на цены пшеницы и кукурузы на мировом рынке. Генеральный секретарь также напоминает, что уничтожение гражданской инфраструктуры является нарушением международного гуманитарного права и это неприемлемо", - подчеркнул С.Дюжаррик.

Отметим, что 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.

Срок соглашения, который ранее несколько раз продлевался, истек 17 июля, однако российские официальные лица выступили против его очередного продления.

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