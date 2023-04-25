Гутерриш обсудил с Лавровым Украину, Сирию и Афганистан

В Нью-Йорке прошла встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В Нью-Йорке прошла встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает Report , информацию об этом распространил офис генсека.

Стороны обсудили войну в Украине, Сирию и Афганистан. А.Гутерриш выразил обеспокоенность "недавними препятствиями" в реализации зерновой сделки.

Также генсек ООН передал Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки.

Отметим, что глава российского МИД Сергей Лавров находится с визитом в Нью-Йорке для участия в заседании Совета Безопасности ООН.