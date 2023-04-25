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Гутерриш обсудил с Лавровым Украину, Сирию и Афганистан

Гутерриш обсудил с Лавровым Украину, Сирию и Афганистан В Нью-Йорке прошла встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 00:04
Гутерриш обсудил с Лавровым Украину, Сирию и Афганистан

В Нью-Йорке прошла встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает Report, информацию об этом распространил офис генсека.

Стороны обсудили войну в Украине, Сирию и Афганистан. А.Гутерриш выразил обеспокоенность "недавними препятствиями" в реализации зерновой сделки.

Также генсек ООН передал Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки.

Отметим, что глава российского МИД Сергей Лавров находится с визитом в Нью-Йорке для участия в заседании Совета Безопасности ООН.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Quterreşlə Ukrayna, Suriya və Əfqanıstanı müzakirə edib

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