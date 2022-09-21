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Гутерриш обсудил с Эрдоганом экспорт зерна с Украины и удобрений из России

Гутерриш обсудил с Эрдоганом экспорт зерна с Украины и удобрений из России Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел на полях 77-й сессии Генассамблеи встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудил экспорт украинского зерна и российских удобрений.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 08:19
Гутерриш обсудил с Эрдоганом экспорт зерна с Украины и удобрений из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел на полях 77-й сессии Генассамблеи встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудил экспорт украинского зерна и российских удобрений.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Согласно его заявлению, стороны обменялись мнениями по ситуации в Украине, зерновой сделке, а также "доступу российского зерна и удобрений на международные рынки". Помимо этого, Гутерриш и Эрдоган также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также сотрудничество Турции и ООН.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi Ərdoğanla Ukraynadan taxıl və Rusiyadan gübrə ixracını müzakirə edib

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