Гутерриш обсудил с Эрдоганом экспорт зерна с Украины и удобрений из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел на полях 77-й сессии Генассамблеи встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудил экспорт украинского зерна и российских удобрений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел на полях 77-й сессии Генассамблеи встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудил экспорт украинского зерна и российских удобрений.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Согласно его заявлению, стороны обменялись мнениями по ситуации в Украине, зерновой сделке, а также "доступу российского зерна и удобрений на международные рынки". Помимо этого, Гутерриш и Эрдоган также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также сотрудничество Турции и ООН.