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Гутерриш обсудил с Аль Тани усилия посредников по прекращению огня в Газе

Гутерриш обсудил с Аль Тани усилия посредников по прекращению огня в Газе Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону усилия посредников, координирующих переговорный процесс между Израилем и палестинским движением
Другие страны
18 августа 2024 г. 23:34
Гутерриш обсудил с Аль Тани усилия посредников по прекращению огня в Газе

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону усилия посредников, координирующих переговорный процесс между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство QNA.

В ходе разговора генсек ООН поблагодарил премьера Катара за "продолжающиеся усилия, направленные на справедливое, всеобъемлющее и устойчивое решение палестинского вопроса".

Отметим, что 15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. В переговорах приняли участие делегации Израиля и посредников из США, Египта и Катара. Стороны договорились провести очередную встречу в Каире до конца следующей недели.

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Версия на азербайджанском языке Quterreş Əl Tani ilə Qəzzada atəşkəs üçün vasitəçilərin səylərini müzakirə edib

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