Гутерриш назвал невозможным перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другой город не представляется возможным.

Перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другой город не представляется возможным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Он отметил, что текущее расположение штаб-квартиры ООН было одобрено еще в 1945 году. Речь идет о конференции в Сан-Франциско, в которой приняли участие 50 государств - учредителей организации.

"Не думаю, что есть какая-то вероятность изменения Устава ООН по данному вопросу", - подчеркнул Гутерриш.

Таким образом генсек ответил на вопрос журналиста, указавшего на признание Нью-Йорка одним из самых дорогих для жизни мегаполисов в мире. По мнению представителя СМИ, перенос штаб-квартиры в другой город позволило бы сэкономить миллионы долларов и потратить их на помощь нуждающимся семьям.