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Гутерреш намерен взаимодействовать с США по вопросу виз для работы в ООН

Гутерреш намерен взаимодействовать с США по вопросу виз для работы в ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен работать с США по вопросу выдачи виз делегациям стран в ООН.
Другие страны
11 ноября 2021 г. 08:58
Гутерреш намерен взаимодействовать с США по вопросу виз для работы в ООН
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен работать с США по вопросу выдачи виз делегациям стран в ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя призыв запустить механизм арбитража из-за проблем с выдачей виз дипломатам РФ в ООН.

"Генеральный секретарь ООН и юридический совет ООН были очень обеспокоены существующими проблемами вокруг соглашения о штаб-квартире, особенно в вопросе о визах, и обсудили с принимающей стороной и затронутыми странами-членами на высоком уровне возможные и своевременные решения", - отметил он.

Дюжаррик добавил, что соответствующая позиция генерального секретаря была изложена на заседании комитета по взаимодействию со страной пребывания. "Мы продолжим тесно взаимодействовать с принимающей страной и затронутыми странами-членами", - добавил он.

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