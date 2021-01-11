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Гутерриш намерен баллотироваться на пост генсека ООН на второй срок

Гутерриш намерен баллотироваться на пост генсека ООН на второй срок Антониу Гутерриш сообщил в письме председателю Совета Безопасности ООН, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок в качестве генерального секретаря ООН.
Другие страны
11 января 2021 г. 21:18
Гутерриш намерен баллотироваться на пост генсека ООН на второй срок
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш сообщил в письме председателю Совета Безопасности ООН, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок в качестве генерального секретаря ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, первый пятилетний срок полномочий 71-летнего Гутерриша истекает в конце 2021 года.

"В связи с тем, что мой первый срок в качестве генерального секретаря ООН истекает в конце текущего года, я хочу информировать вас, что готов служить второй срок в качестве генерального секретаря ООН, если такова будет воля государств-членов", - говорится в документе.

"С момента своего вступления в должность для меня было честью работать над реформой ООН, учитывая интересы ее стран - членов, защищая достоинство и благосостояние людей, обеспечивать устойчивость в развитии нашей планеты для будущих поколений", - отметил действующий глава ООН.

"Для меня будет честью продолжить служить организации для достижения ее благородных целей", - заключил Гутерриш.

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