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Гутерриш: Мы работаем над продлением зерновой сделки

Гутерриш: Мы работаем над продлением зерновой сделки ООН работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.
Другие страны
12 июня 2023 г. 19:11
Гутерриш: Мы работаем над продлением зерновой сделки

ООН работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Во-первых, я обеспокоен [ситуацией с зерновой сделкой]. Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия черноморской зерновой инициативы, а также над тем, что мы можем продолжить работу по организации российского экспорта", - сказал генсекретарь ООН.

Отметим, что черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, России, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по из украинских трех портов. В середине мая этого года срок действия сделки продлен на 60 дней.

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Версия на английском языке Guterres: UN working on extending grain deal

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