Гутерриш: Мы работаем над продлением зерновой сделки

ООН работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.

ООН работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Во-первых, я обеспокоен [ситуацией с зерновой сделкой]. Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия черноморской зерновой инициативы, а также над тем, что мы можем продолжить работу по организации российского экспорта", - сказал генсекретарь ООН.

Отметим, что черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, России, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по из украинских трех портов. В середине мая этого года срок действия сделки продлен на 60 дней.